لجنة الاوبئة تحذر من موجة كورونا جديدة بالاردن اذا حدث هذا الامر

الوكيل الاخباري -

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قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي أن الحديث عن موعد للتوقف عن ارتداء الكمامات مازال مبكرا، خاصة في ظل وجود سلالات جديدة ومتحورات تظهر في دول العالم، مشيرا الى ان هناك ارتفاع بعدد الاصابات في دول العالم والجائحة لم تنته بعد.وقال في تصريحات صحفية إن الوضع الوبائي في الاردن مستقر للاسبوع الخامس على التوالي، والاصابات دون الالف، والوفيات اقل من عشرة ونسبة الفحوصات الايجابية اقل من 3%، وهذه الارقام لاتعني انتهاء الوباء مشيرا إلى أن أي ارتفاع قد يؤدي الى موجة جديدة.