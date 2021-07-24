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لجنة الاوبئة تكشف تطورات العودة الى المدارس والجامعات

السبت، 24-07-2021 08:37 م

لجنة الاوبئة تكشف تطورات العودة الى المدارس والجامعات

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 الوكيل الاخباري - شدد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، على أن الهدف المنشود في 1 أيلول هو الوصول إلى بيئة آمنة في المدارس والجامعات، وهو ما لا يتأتى إلا بتطعيم أكبر عدد من الفئات المجتمعية، بما فيها فئة (12-15) عاما، سيما وأن هذه الفئة تشكّل في دولنا شريحة كبيرة من السكان، ونحن نريد تغطية رقعة مناعة تسمح لنا بالفتح الآمن، معبّرا عن تأييده لأن تشمل منظومة التطعيم كافة الفئات العمرية.اضافة اعلان


وأشار حجاوي في تصريحات صحفية إلى وجود دراسات عالمية لتعديل الفئات العمرية الممكن تطعيمها لتصبح من (5- 12) سنة، وذلك حسب استجابة جهاز مناعتهم.

 




 

 


 

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