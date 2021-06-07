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الإثنين، 07-06-2021 01:01 م

لجنة الاوبئة : شركة تقدمت للحصول على موافقة لقاح موديرنا

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الوكيل الاخباري - قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن إحدى الشركات تقدمت للحصول على موافقة الغذاء والدواء لتسجيل لقاح موديرنا، وتعمل على استكمال الاجراءات، معبّرا عن أمله بتسجيل هذا المطعوم من أجل تعزيز اللقاحات في المملكة.
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وأضاف الحجاوي في تصريحات صحفية إن وتيرة التطعيم تسير بسرعة جيدة، ونأمل أن يزيد اقبال المواطنين أثناء فترة الاستقرار الوبائي الحالية لكسر حدّة أي موجة جديدة قادمة، مشيرا إلى أن القطاعات التي تم اعلان اعادة فتحها أو ترغب بالفتح هي الأكثر اقبالا على مراكز التطعيم.

 




 

 


 

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