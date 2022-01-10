لجنة الاوبئة : قد نصل الى 10 الاف اصابة يوميا

الوكيل الاخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي ان اصابات اوميكرون قد تصل الى 10 الاف اصابة يوميا مشددا بكلامه بأن ذلك قد لا يثير القلق لضعف ضراوة متحور اومكيرون .



وقال في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء انه مع نهاية شهر اذار ستنتهي موجة اوميكرون الحالية مضيفا الى أن المتحور دلتا لا يزال هو السائد في البلاد، مبيناً “كنّا قد سجلنا 15% من الإصابات الأسبوع الماضي من أوميكرون، ونتوقع الآن أن تصل نسبتها إلى 20-25% حيث ستظهر بشكل دقيق نهاية الأسبوع الحالي.”

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