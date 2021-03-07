الأحد 07-03-2021
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الأحد، 07-03-2021 10:11 م

لجنة الاوبئة لـ الوكيل : لا توصيات جديدة بحظر شامل طويل او حظر يوم السبت

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة د. بسام حجاوي وجود اية توصيات جديدة لفرض اجراءات مشددة بالمملكة .
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وقال حجاوي لموقع الوكيل الاخباري ان ارتفاع الاصابات الذي سجل اليوم غير مريح ، وان اللجنة تتابع ذلك ، مؤكداً في نفس الوقت عدم وجود توصيات جديدة بالحظر الشامل لعدة ايام او الحظر يوم السبت اضافة ليوم الجمعة .

وكانت وسائل اعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا معلومات حول دراسة حكومية لسيناريوهات لفرض إجراءات مشددة في الأردن، من بينها الحظر الشامل لعدة أيام في ظل ارتفاع المنحنى الوبائي بشكل لافت أخيرا ، وهو ما نفاه الدكتور الحجاوي .

 




 

 


 

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