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الإثنين، 18-10-2021 10:39 ص

لجنة الاوبئة لـ الوكيل: متحور دلتا يصيب طلبة المدارس

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بسام حجاوي أن الأرقام الوبائية في المملكة غير مقلقة.

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وقال حجاوي يتصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري"  إن متحور دلتا السائد حاليا يصيب الأشخاص ذات الاعمار الصغيرة منها طلبة المدارس.

 

وأضاف أن نسبة اصابات الطلبة في المدارس ضمن البروتوكول المعمول به، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي هو الذي يحكم.

 

وبين أنه لا يوجد اي اجراء حاليا بعودة التعليم عن بعد، وذلك بسبب ارتفاع الاصابات ضمن نطاق البروتوكول المعمول به في المدارس.

 

وأوضح أنه لا يوجد زيادة واضحة تؤدي إلى عودة التعليم عن بعد.

 

ونوه وزير الصحة فراس هواري، أمس الأحد، إلى أن ثلث الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت بعد عودة الطلبة إلى مدارسهم في 15 آب/أغسطس الماضي، بين الفئة العمرية من 10-17 عاما.

 

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