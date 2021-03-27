لجنة الاوبئة : لولا حظر الجمعة والاغلاقات لتضاعفت الاصابات



الوكيل الاخباري -

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قال عضو لجنة الاوبئة الدكتور منير ابو هلالة إن مدة موجة كورونا قد تمتد من 12 الى 16 اسبوعا، وتمر خلالها بفترة الذروة، ثم تبدأ بالانخفاض.وأضاف أبو هلالة في مداخلة عبر المملكة، أن الأردن قد يكون وصل الى مرحلة الذروة للموجة الحالية، او قد يصلها خلال الاسبوع الحالي، مشيرا إلى تسجيل ارقام قياسية.وبين أن تسجيل هذه الاصابات يحدث مناعة لدى الاشخاص الاكثر عرضة للاصابة، وبالتالي ستبدأ الاصابات بالانخفاض.وعن حظر يوم الجمعة والحظر الجزئي وتأثيرهما على اعداد اصابات كورونا، أكد ابو هلالة أنه لولا الاغلاقات لكانت التجمعات كبيرة وتضاعفت الاعداد بشكل أكبر وكانت قد تصل إلى 15 ألفا او 20 ألف اصابة يومية.وقال إن التجمعات في الاسواق والازدحامات لم تساعد في الحصول على نتيجة مثالية من الحظر بتخفيض الاصابات.وأكد أن تقليل الاصابات مسؤولية مشتركة ولا بد من تعاون المواطنين، "لكننا نرى اليوم اشخاصا مستهترين والاستهتار ينطبق على عدم تلقي المطعوم ايضا او اطلاق الاشاعات عنها".وبين اخصائي الطب الوقائي والوبائيات أنه إذا اردنا حماية المجتمع من موجات جديدة لا يوجد حل سوى اللقاح.