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السبت، 20-11-2021 09:37 م

لجنة الاوبئة : وفيات كورونا ارتفعت في آخر 3 أسابيع 41%

كورونا 7


الوكيل الاخباري - ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن في آخر 3 أسابيع بنسبة تراوحت بين 30-40%، وفق رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب السبت.

وتحدثت القطب لبرنامج أخبار الأسبوع الذي يبث على قناة المملكة، عن "ازدياد في أعداد الإصابات (بفيروس كورونا)، إلا أن ما يهمنا هو كم عدد الإصابات تدخل إلى المستشفى وتكون في حالة خطرة أو قد تحتاج إلى عناية حثيثة أو أجهزة تنفس اصطناعي".
 
ولفتت إلى أنه "طالما نسبة الإدخالات وتحديدا فيما يتعلق بالعناية الحثيثة ونسبتها قليلة ولا تزال تحت السيطرة فهي بالمجمل 38% في المملكة".

وتابعت: "لم نصل للخط الذي ممكن أن يكون لدينا عدم قدرة على استيعاب المرضى وهذا الأمر يقرر إذا كان وضعنا صعبا أم لا".

وبلغت نسبة الزيادة في عدد الوفيات بالفيروس في آخر 3 أسابيع بحدود 41%، على ما ذكرت قطب التي أوضحت أن الإدخالات للمستشفيات زادت في آخر 3 أسابيع بنسبة 40%.

وفي آخر أسبوعين، ارتفعت نسبة الفحوص الإيجابية للكشف عن الفيروس بحدود 22%. وقالت قطب إن نسبة الزيادة في الحالات النشطة بلغت 28%.

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ودعت القطب إلى عملية “استقصاء وبائي أكبر للمخالطين لتقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا”.

 

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