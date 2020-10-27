لجنة انتخاب الدائرة الأولى بالزرقاء تنفذ حملة لإزالة الدعاية المخالفة

الوكيل الاخباري -

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بدأت لجنة انتخاب الدائرة الأولى في الزرقاء، اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حملة لإزالة كافة أشكال الدعاية الانتخابية المخالفة في لواء الرصيفة، تمثلت بالاعتداء على مراكز الاقتراع والفرز في مناطق اللواء المختلفة.وشارك في الحملة اللجنة التنسيقية في لجنة انتخاب الدائرة الأولى في محافظة الزرقاء ومرتبات الأمن العام وكوادر بلدية الرصيفة التي قامت بتوفير الآليات والمعدات اللازمة لإزالة الاعتداءات والمخالفات.وبين رئيس لجنة انتخاب الدائرة الأولى في محافظة الزرقاء، حسين شريم، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحملة شملت كافة أشكال الدعاية الانتخابية المخالفة التي بلغت نحو 26 حملة، وهي تخالف التعليمات التنفيذية رقم 7 للدعاية الانتخابية التي أقرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات.وأشار إلى أن هذه الحملة مستمرة لتشمل مراكز الاقتراع والفرز ضمن اختصاص دائرة الانتخاب الأولى للمحافظة، لتتبع المخالفات والتجاوزات في الدعاية الانتخابية حرصاً على توفير العدالة والنزاهة في الترويج للحملات الانتخابية للمترشحين.وأوضح أن المخالفات والتجاوزات لا تقتصر فقط على تعليق اليافطات والصور الخاصة بالمترشحين على مراكز الاقتراع والفرز ومحيطها ما يشكل مخالفة صريحة لتعليمات مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات، بل تتجاوز ذلك إلى تعليقها على أعمدة الكهرباء وأسلاك الكهرباء والمساجد ودور العبادة والمؤسسات الحكومية المتنوعة.وأكد شريم أنه يعقب عملية إزالة جميع أشكال الدعاية الانتخابية المخالفة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المترشحين المخالفين، التي سيتم تغليظها في حال تكرار نفس المخالفات، مشيراً إلى أن عملية إزالة المخالفات تكون على نفقة المترشحين المخالفين من خلال التأمينات التي وضعت في صناديق البلديات التي تقع ضمن اختصاص دائرة الانتخاب الأولى بالمحافظة.