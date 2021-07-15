لقاء في إربد يتدارس سبل النهوض باداء الجمعيات الخيرية

الوكيل الاخباري -

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ناقش اتحاد الجمعيات الخيرية ورؤساء اقسام الجمعيات في مديريات ومكاتب التنمية الاجتماعية في الوية محافظة اربد اليوم الخميس أبرز معوقات عمل الجمعيات الخيرية ووضع تصورات للحلول الممكنة لها.وقال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة اربد الدكتور معين الشناق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا ) إن ابرز التحديات التي تطرق لها المشاركون في اللقاء تمثلت بتمكين الهيئات الإدارية ورفع قدراتها الإدارية والمالية والقيام بالزيارات الدورية لتلافي حصول اية أخطاء في القرارات والإجراءات والتركيز على الدور الإرشادي للهيئات الإدارية الحديثة.