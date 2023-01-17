لقاء يبحث واقع الإنتاج المحلي من حليب الابقار

الوكيل الاخباري - بحث وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات لدى لقائه اليوم الثلاثاء رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية، ليث الحاج وعددا من مربي الابقار واقع الإنتاج المحلي من الحليب وجهود حملة التحصين الوطنية ضد الحمى القلاعية و الاستعدادات لتوفير الحليب ومشتقاته خلال شهر رمضان .



وأشار الحنيفات إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع تربية الأبقار وأهمية هذا القطاع للأمن الغذائي، مبديا، استعداد الوزارة للتعاون والتشاركية في تطوير القطاع ودراسة استغلال مخلفات الابقار في استخراج الغاز وتوفر المعالجة الصحيحة للمخلفات .

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