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الأحد، 10-01-2021 03:25 م

وفق مسؤول ملف كورونا

لقاح أسترازينيكا سيقدم أوراق اعتماده في الأردن الأسبوع الحالي

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا ، سيقدم أوراق اعتماده للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، هذا الأسبوع.

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وبين الهياجنة ، أن هذا الإجراء يأتي لغايات البحث عن مصادر متنوعة ضد كورونا.

 

وأشار أن نحو 190 ألف مواطن قام بالتسجيل عبر المنصة الخاصة لأخذ مطعوم كورونا حتى لحظة كتابة الخبر .

 

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