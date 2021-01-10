لقاح أسترازينيكا سيقدم أوراق اعتماده في الأردن الأسبوع الحالي

الوكيل الإخباري - أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، الدكتور وائل الهياجنة، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا ، سيقدم أوراق اعتماده للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، هذا الأسبوع.

اضافة اعلان



وبين الهياجنة ، أن هذا الإجراء يأتي لغايات البحث عن مصادر متنوعة ضد كورونا.

وأشار أن نحو 190 ألف مواطن قام بالتسجيل عبر المنصة الخاصة لأخذ مطعوم كورونا حتى لحظة كتابة الخبر .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





