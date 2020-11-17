لم يسجل أي طعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب اليوم

الوكيل الإخباري- قال مصدر قضائي، الثلاثاء، إنّه لم يسجل اليوم أي طعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر.

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وأضاف المصدر، أنّ عملية الطعن تستمر 15 يوما، بعد نشر الأسماء الاثنين في الجريدة الرسمية.



وتصدر المحكمة المختصة قرارها النهائي - بالطعون في صحة نيابة أعضاء المجلس - غير القابل للطعن خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.



وكانت التعديلات الدستورية عام 2011، قد أقرت حق الناخب في الطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب أمام محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته، وكانت قبل ذلك الجهة المختصة دستوريا بالطعن في صحة النيابة هي مجلس النواب نفسه بقرار يصدره بأكثرية ثلثي أعضائه.







