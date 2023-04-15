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السبت، 15-04-2023 11:18 م

ليالي رمضان تواصل فعالياتها بالمفرق

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الوكيل الاخباري - واصلت "ليالي رمضان" في محافظة المفرق فعالياتها لليوم الثاني من الأسبوع الثاني منذ انطلاقها في شهر رمضان المبارك وسط حضور شعبي حاشد.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني معرض منشورات لوزارة الثقافة وألعاب شعبية وتراثية وقراءات قصصية للأطفال وعرض فلكلوري تراثي وحفل غنائي وطني للفنان سعد أبو تاية إضافة لمعرض للصناعات اليدوية والحرفية بتنظيم من مديرية ثقافة المفرق بالتعاون مع العديد من الهيئات في المحافظة.

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