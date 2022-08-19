مؤتمرون يؤكدون أهمية دور الاعلام في الترويج السياحي

الوكيل الاخباري - أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الأول حول "دور الأعلام في الترويج السياحي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة"، الذي اختتم أعمالة أمس في كلية البترا للسياحة والآثار في البترا، بضرورة تدريس الأعلام السياحي في الجامعات الأردنية عبر استحداث اقسام أو شعب خاصة في كليات الأعلام.



ودعا المؤتمر، الذي نظمته جمعية ريدان بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال ومركز تورنتو لتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة، إلى التركيز على الجوانب السياحية والثقافية ضمن تخصص اللغات في الجامعات، ودعوة الجهات المعنية بتخصيص جائزة تقديرية سنوية لأفضل خدمة مقدمة في الأعلام السياحي.

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