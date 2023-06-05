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الإثنين، 05-06-2023 06:42 م

مؤتمر أردني إيطالي يناقش التعاون في مجال الرعاية الصحية

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الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال المؤتمر الأردني الإيطالي "آفاق جديدة للتعاون في مجال الرعاية الصحية بين الأردن وإيطاليا"، والذي نظمته الجامعة الأردنية بمشاركة اتحاد الجامعات الطبي في إيطاليا، والاتحاد الأكاديمي (HUMANITAS) وشركائهما.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم مشروع تعاوني مشترك يشمل منح دراسية ممولة بالكامل في التدريب الطبي يقدمها اتحاد الجامعات الطبي للأطباء الأردنيين، والتعريف بالأنظمة الطبية لكلا الاتحادين، لإرساء قاعدة لبناء تعاون وثيق بين البلدين.

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