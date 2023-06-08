مؤتمر حول العمل التطوعي الثقافي ضمن مشروع المدن الثقافية في مادبا

الوكيل الاخباري - بدأت مديرية ثقافة مادبا اليوم بتنفيذ أولى مشروعات المدن الثقافية لعام 2023 في قضاء الفيصلية بعقد مؤتمر حول العمل التطوعي والثقافي، بحضور نخبة من أبناء المجتمع المحلي.



وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن برنامج المدن الثقافية يحمل بين جنباته رؤية وزارة الثقافة الأردنية وفق منظومة ثقافية وطنية، تحمل معها رسالة التاريخ المنوط بها من تراث الإنسان والمكان.



وأضاف، أن المديرية تشرف على تنفيذ المشاريع التي تم الموافقة عليها في أقضية جرينة والفيصلية وماعين والفيحاء في محافظة مادبا والتي تسهم في إحداث حراك ثقافي متنوع يخدم الحركة الثقافية في هذه الأقضية.

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