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السبت، 16-07-2022 12:17 م

ماذا تفعل عند رؤية أفعى؟.. خبير أفاعي أردني يجيب

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف خبير الأفاعي الأردني ياسين الصقور طرق التعامل مع الأفاعي عند رؤيتها في المنزل أو في أي مكان آخر.

وقال الصقور في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأفاعي مخلوقات جبانة وخاصة غير السامة، داعيا إلى عدم الاقتراب منها ومحاولة لمسها لأن ذلك من شأنه أن يدفعها للهجوم.

وأضاف أن الأفاعي غير السامة أكثر شراسة من الأفاعي السامة التي تحاول الهروب عند رؤية الإنسان إلا إذا اقترب الشخص منها وحاول إمساكها فإنها تطلق هجمات تحذيرية.

وحذر الصقور من انتشار الأفاعي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرض الأردن لموجة حرّ شديدة، وخاصة حول المنازل وفي مناطق التنزه، داعيا المواطنين إلى التعشيب حول الأشجار والابتعاد عن الأماكن المهجورة والأودية.

وبيّن أن الأفاعي غير السامة تنشط عادة في النهار من خلال بحثها عن فرائس تقتات عليها وخاصة الأفاعي السامة، فيما تنشط الأفاعي السامة ليلا وفي النهار تقوم بالاختباء وخاصة تحت الحجار وفي أماكن الظل.

يشار إلى وجود 30 نوعا من الأفاعي غير السامة في الأردن أشهرها "الحنيش" الذي يمتاز بلونه الأسود وطوله الكبير، فيما يصل عدد الأفاعي السامة إلى 7 أنواع أبرزها الصل الأسود والخبيث الأسود وأفعى فلسطين.

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري"، توفر الأمصال الخاصة بعلاج عضات ولدغات الأفاعي والعقارب في كافة مستشفيات ومراكز وزارة الصحة.

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