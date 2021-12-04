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السبت، 04-12-2021 07:21 م

متسولة تطلب من وزير التنمية نقوداً في الشارع العام .. وهذا ما حدث ! - فيديو

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشر وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، قصة لمتسولة طلبت منه نقودا في الشارع العام.

وقال المفلح عبر تويتر: " حبيت اشارككم بما حصل معي اليوم أمام محل للخضار وطلب  متسولة منى مساعدة نقدية لمعالجة أطفالها(لم أعرف على نفسي)وإصرار منها للحصول على النقود ، طلبت منها المغادرة او سيتم التواصل مع وحدة التسول ،اترك لكم الحكم على الواقعة وطريقة مغادرتها".

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