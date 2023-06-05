مجلسا محافظتي العقبة وإربد يوصيان بتدوير الموازنات

الوكيل الاخباري - أوصى مجلسا محافظتي العقبة وإربد خلال جلسة مشتركة بينهما بضرورة تدوير موازنات مجالس المحافظات، وتفويض الصلاحيات لها، وتزويدها بالمنح المقررة لكل محافظة.



وطالب المجلسان بتكثيف اللقاءات بين المجالس، وزيادة الموازنات المخصصة لها، وإجراء الدراسات للمشاريع المقترحة، وإيجاد صندوق تمويل للمشاريع الريادية، وتوفير أدوات عمل لها .



كما أوصيا خلال الجلسة التي عقدت بغرفة تجارة العقبة وحضرها محافظ العقبة خالد الحجاج، اليوم الاثنين، بزيادة مكافآت أعضاء المجالس وتنظيم العلاقة ما بين مجلس النواب ومجالس المحافظات، وتزويدها بجدول الديون المترتبة عليها قبل إقرار الموازنة، ودعم إقامة سكن للطالبات في مدينة العقبة، وربط التدريب بالتشغيل من خلال إيجاد قنوات قانونية، ودعم الزراعات المائية لتخفيض الكلف المالية على المزارعين والاهتمام بالسياحة من خلال تنويع المنتج السياحي اضافة إلى زيادة التشاركية مع البلديات.

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