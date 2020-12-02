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الأربعاء، 02-12-2020 04:26 م

مجهولون يحطمون جدارا في مشروع مدينة السلط

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الوكيل الإخباري - حطم مجهولون جدارا قيد الإنشاء في مشروع مدخل مدينة السلط.

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واستنكر رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد خشمان ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية في بيان صحافي اليوم الأربعاء، الاعتداء على إنجازات البلدية والمقدرات والأملاك العامة في مدينة السلط.

 

وأكد الخشمان حرص أبناء مدينة السلط على مقدرات الدولة والأملاك العامة، واصفا من يقوم بهذه الأعمال التخريبية بالفئة الضالة الخارجة على القانون التي لا تمثل أبناء السلط، داعيا إياهم إلى حماية ممتلكات المدينة والتبليغ عن أي شخص يقوم بمثل هذه الأعمال.


وبين أن البلدية ستتخذ إجراءات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بحق من يقوم بالتخريب والتطاول على الممتلكات العامة.


 




 

 


 

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