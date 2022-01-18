محاصيل الكوسا والبطاطا الأكثر تأثرا بالصقيع

الوكيل الإخباري - تسببت درجات الحرارة المتدنية "الصقيع"، بأضرار في بعض المزروعات المكشوفة، لا سيما في المناطق الغورية، بحسب مدير زراعة وادي الأردن، المهندس ياسين العدوان.

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وأضاف العدوان أن الصقيع يتسبب في تجمد عصارة الشتلة وتلفها، لافتا إلى أن الزراعات المكشوفة والحساسة للبرودة كالكوسا والبطاطا، هي التي تتأثر بتدني درجات الحرارة.



ونصح العدوان المزارعين بري مزروعاتهم ورشها بالمبيدات الفطرية قبل موجات الصقيع، ما يخفف من الأضرار، داعيا المزارعين إلى تقديم طلبات بالأضرار لمديرية زراعة وادي الأردن مرفق بمعلومات عن الأرض، لسرعة اعداد الكشوفات بالمزارع المتضررة.



وبين أن الأمطار التي سقطت على وادي الأردن، تسهم بشكل كبير في غسل التربة من بقايا المبيدات، وتخفيف نسبة الملوحة والقضاء على بيوض الآفات والحشرات الضارة.



يشار إلى أن مساحة الأراضي المزروعة في وادي الأردن والشونة الجنوبية، تبلغ 190 ألف دونم، منها 75 ألف دونم مزروعة بالخضروات.