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الإثنين، 19-07-2021 03:35 م

محافظ البلقاء يشدد على ضرورة الالتزام بأوامر الدفاع خلال العيد

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الوكيل الإخباري - دعا محافظ البلقاء نايف هدايات الحجايا، المواطنين إلى الالتزام بأوامر الدفاع خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لمواجهة وباء كورونا وخصوصا مع ظهور سلالات جديدة للفيروس.

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وقال المحافظ الحجايا لـ(بترا)، اليوم الاثنين، إن عيد الأضحى المبارك فرصة للالتقاء بالأهل، ولكن يجب أن يكون هناك التزام بالتباعد ولبس الكمامة وتجنب الالتماس المباشر بين الأشخاص.


وأكد أن فرق التفتيش على المنشآت العامة، ستكون عاملة طوال فترة عطلة عيد الأضحى، لضمان عدم وجود مخالفات لأوامر الدفاع.


وأشار إلى أنه بدأ العمل على صيانة طريق الماسورة الواصل بين قضاء العارضة ولواء دير علا، محذراً سالكي الطريق من السرعة، كون الطريق منحدر بشكل قوي، ويشكل خطورة على غير الملتزمين بالسرعة المقررة.


وشدد على ضرورة الالتزام الكامل من بائعي الأضاحي بالأماكن المخصصة لهم بعيداً عن الأحياء السكنية، وضرورة المحافظة على نظافة مكان الحظائر، مؤكداً أن البلديات ستقوم بعملها بخصوص النظافة كالمعتاد.

 




 

 


 

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