محافظ الكرك يوضح آلية الحظر الشامل في بلدة القصر

الوكيل الاخباري -

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أعلن محافظ الكرك الدكتور بلال النسور اليوم الخميس عن آلية الحظر الشامل الذي سيبدأ تنفيذه عند الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة ويستمر لمدة أسبوع في بلدة القصر التابعة للواء القصر.وأوضح النسور لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أنه سيسمح للسلاسل الغذائية والطبية بالمرور وسيتم حجز رخصة المركبه قبل الدخول وإعادتها حال خروجه من منطقة الحظر والسماح لسيارات بيع الغاز والمياه بالتجوال داخل الأحياء السكنية خلال الفترة المصرح بها والتنسيق مع الحاكم الإداري. وأضاف النسور بأنه سيسمح لفرق التقصي الوبائي بالدخول إلى أماكن الحظر ويسمح للمواطنين من المناطق غير المشمولة بالحظر باستخدام الطريق البديل من منطقة الربة باتجاه الياروت ثم مثلث مجدولين ومن ثم طريق بئر شيحان ليخدم قضاء الموجب ولواء فقوع. وأشار النسور إلى أنه سيتم تعطيل كافة الدوائر الحكومية في اللواء إلا إذا قام الوزير أو المدير المعني بإصدار تصاريح للموظفين لإنجاز أعمال معينة بالإضافة إلى أنه سيتم تعطيل بنك الإسكان والبنك الإسلامي في بلدة القصر ويتم استدعائهما حسب الحاجة مؤكدا على عدم استخدام المركبات الخاصة من قبل المواطنين بشكل نهائي.وبيَّن أنه سيتم منح أصحاب المخابز والعاملين التصاريح القانونية اللازمة من خلال الحاكم الإداري ضمانا لديمومة عمل المخابز قبل الساعات المصرح بها للمواطنين لافتا أنه سيتم السماح لتنكات المياه والنضح بالعمل والتجول خلال الأوقات المصرح لها بالتنسيق مع متصرف اللواء إذا دعت الحاجة خارج تلك الأوقات المصرح بها.وأكد النسور على أنه سيتم تشديد الرقابة على تنفيذ أوامر الدفاع (8/11/16/17) وتكثيف جولات لجان الصحة والسلامة العامة للتأكد من مدى تقيد المواطنين والمنشآت بالشروط الوقائية خلال الأوقات المصرح بها.