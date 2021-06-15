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الثلاثاء، 15-06-2021 09:45 م

مخالفة 353 منشأة من أصل 20 ألفا جرى زيارتها الشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي الثلاثاء، إنه منذ بداية الشهر الحالي وحتى السبت الماضي جرى زيارة حوالي 20 ألف منشأة تم مخالفة 353 منها بسبب عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية وجزء تم مخالفته لعملها دون حصولها على الموافقات اللازمة للمباشرة في العمل.اضافة اعلان


وأضافت في تصريح لـ "المملكة" أن المرحلة المقبلة سيكون فيها إجراءات إضافية وسيكون هناك عملية تقييم مستمرة تتم من خلال وزارة الصحة للوضع الوبائي.

"أوامر الدفاع وضعت بحيث يكون هناك تكامل بين 14 جهة في التفتيش على المنشآت الاقتصادية من خلال لجنة تنسيقية تدار في وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة" وفق علي .

وتابعت: "الشهر الحالي سنعمل على تكثيف الرقابة والتفتيش لنتأكد من عملية فتح القطاعات والالتزام بالإجراءات المطلوبة" . 

 




 

 


 

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