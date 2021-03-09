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الثلاثاء، 09-03-2021 11:54 ص

مخالفة 5 منشآت و19 شخصاً في الزرقاء

شوارع
أرشيفية


الوكيل الإخباري - خالفت فرق الرقابة والتفتيش العاملة في محافظة الزرقاء، خلال اليومين الماضيين، 5 منشآت و19 شخصا، لعدم التزامهم بأوامر الدفاع.
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وقال محافظ الزرقاء حجازي عساف اليوم الثلاثاء، إن اللجنة المشكلة لغايات متابعة المحجورين منزليا من مصابي كورونا مستمرة بتنفيذ جولاتها التفقدية العشوائية صباحا ومساء، للتأكد من مدى التزام المصابين بالحجر المنزلي.

وأضاف أنه تم ضبط أحد الأشخاص المخالفين للحجر المنزلي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مشيراً الى أن العدد الإجمالي للأشخاص المخالفين للحجر المنزلي الذين تم تحويلهم للمستشفى الميداني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بلغ 11 شخصاً.

ودعا عساف المواطنين للاتصال على غرفة عمليات محافظة الزرقاء العاملة على مدار الساعة خلال الحظر الشامل من مساء الخميس وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت من كل أسبوع، على رقم الهاتف 053982141.
بترا

 




 

 


 

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