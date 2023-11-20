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الإثنين، 20-11-2023 06:36 ص

مدارس تعطل دوامها بسبب الظروف الجوية - اسماء " تحديث "

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر متصرف لواء الشوبك سامي المصاروة، وبالتنسيق مع مدير تربية الشوبك محمد الشقيرات، تعطيل جميع مدارس لواء الشوبك الاثنين، حفاظا على سلامة الطلبة بسبب الظروف الجوية السائدة وتشكل السيول والانجرافات الطينية على الطرق والمنحدرات ومداهمتها لبعض المدارس.

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وقرر مدير التربية والتعليم في منطقة البادية الجنوبية حمد الحجايا، تعليق دوام جميع صفوف رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى في جميع مدارس مديرية البادية الجنوبية اليوم الاثنين حفاظا على سلامة الطلبة..

 

ونظرا للظروف الجوية الطارئة قرر مدير التربية والتعليم للواء البترا الدكتور عماد السفاسفة وبالتنسيق مع متصرف لواء البترا تعطيل رياض الاطفال والصفوف الثلاث الأولى اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٠ .

 

 

وتتأثر المملكة بمنخفض قبرصي عميق يتخلله أمطاراً غزيرة على مختلف المناطق.

 

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