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الثلاثاء، 28-09-2021 11:07 ص

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في المعونة الوطنية

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الوكيل الاخباري– دعا صندوق المعونة الوطنية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، 18 مرشحا؛ لإجراء المقابلات الشخصية.

وأوضح الصندوق، في إعلان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء مقابلات شخصية واختيار الأنسب من بين المرشحين؛ للتعيين بموجب عقود مؤقتة.

ودعا المرشحين للحضور إلى مبنى الإدارة العامة للصندوق الكائن في منطقة عرجان بالقرب من (ميدان جمال عبدالناصر – دوار الداخلية) بجانب وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك يوم الخميس 30/9/2021 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

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