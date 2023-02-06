مديرية الأمن العام تضاعف من جاهزيتها وتؤكد على تحذيراتها

الوكيل الاخباري - وضعت مديرية الأمن العام خطتها الأمنية الخاصة بالتعامل مع الحالة الجوية موضع التنفيذ للتعامل مع أية ظروف استثنائية قد تشهدها بعض مناطق المملكة في الساعات القادمة وخلال يوم غد الثلاثاء.



وضاعفت مديرية الأمن العام من جاهزيتها العملياتية للحفاظ على تدفق خدماتها الأمنية والإنسانية، والتعامل مع أي طارئ في ظل الظروف الجوية السائدة والمتوقعة من خلال جميع الوحدات والتشكيلات.



وأكدت المديرية جاهزيتها للتعامل بأقصى درجات السرعة والحرفية مع كافة البلاغات الواردة إلى مديرية العمليات والسيطرة وغرف العمليات الفرعية وكوادرها المنتشرة في الميدان.



وأكدت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، خلال المنخفض الجوي المتوقع تعمقه هذه الليلة، ويوم غد حسب النشرات الجوّية الواردة.



وجددت المديرية تحذيرها من الأجواء المتوقعة في الساعات القادمة، والتي قد تشهد هبوب رياح شديدة السرعة، وغزارة في الهطولات المطرية، وتشكل للعواصف الغبارية بسبب شدة الرياح خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.



كما وحذرت المديرية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، داعية إلى اتباع الإرشادات التالية :



١. توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة على الطرقات الخارجية في مختلف أنحاء المملكة.



٢. الإبتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول، وعدم المجازفة بعبورها في أي حال من الأحوال سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.



3- تثبيت الأجسام القابلة للحركة أو التطاير لا سيما على أسطح المنازل وفي المناطق المكشوفة، بفعل شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.



٣. الإستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر، وعدم ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم.



٤. عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.

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