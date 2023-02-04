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السبت، 04-02-2023 06:39 م

مديرية الأمن العام تنفذ خطة مرورية مع بدء العودة للمدارس

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الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام إلى اتباع اجراءات السلامة، وتوخي الحيطة والحذر خلال أول أيام الفصل الدراسي الثاني والذي يبدأ يوم غد الأحد، لا سيّما في ظل الظروف الجوية السائدة.

وأكّدت إدارة السير على جاهزية أفرادها ووجودهم في الميدان ، لتسهيل الحركة المرورية ومنع الازدحامات مع بدء توجّه الطلاب والعاملين لمدارسهم، لافتة إلى أنها ستنفذ وبالتعاون مع الشرطة المجتمعية أنشطة إرشادية في مدارس المملكة، لا سيما في المدارس التي تشهد كثافة مرورية في محيطها.

وأهابت إدارة السير بجميع السائقين في قطاع النقل المدرسي على ضرورة التأكد من صيانة مركباتهم وجاهزيتها للعمل خلال الظروف الجوية المتوقعة في الأيام القادمة، واتباع قواعد السير والقيادة بتأنٍ تجنبا للانزلاق.

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