السبت 17-10-2020
الوكيل الاخباري

مديرية الامن العام تصدر بياناً وتهيب بالمواطنين

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السبت، 17-10-2020 10:23 م

مديرية الامن العام تصدر بياناً وتهيب بالمواطنين

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الوكيل الاخباري - بينت مديرية الأمن العام قيام عدد من المطلوبين على قضايا متعلقة بالبلطجة والعنف وفرض الأتاوات، بتسليم أنفسهم للأمن العام بعد تحديد أماكن وجودهم، ومعرفتهم بنية إلقاء القبض عليهم .
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وفي هذا الصدد أكدت المديرية في بيان لها اليوم أنها باشرت حملات امنية مكثفة على كافة هؤلاء الاشخاص فيما ستتعامل مع كل من يسلم نفسه وفقاً لأحكام القانون وأنها تحارب الجريمة والسلوك المنافي للقانون وليس أشخاصاً أو أسماء إلا بحدود تنفيذ التشريعات والحفاظ على أمن المجتمع، لافتة أن الأمن العام عمل وسيعمل دوماً بهدف الإصلاح وليس الانتقام.

كما اكدت مديرية الأمن العام ان هناك عدداً من فارضي الاتاوات بدأوا بتسليم انفسهم داعية كافة المطلوبين إلى المبادرة بتسليم أنفسهم ليد لعدالة التي ستطالهم أمامهم عاجلاً أم آجلاً دون ظلم أو محاباة او تمييز .

وتهيب المديرية بجميع الاخوة المواطنين عدم تناقل المعلومات المتعلقة بالحملات الامنية الا من مصدرها الرسمي في مديرية الامن العام مؤكدة ان المديرية ستضع الرأي العام اولاً بأول حول كافة الاجراءات المتُخذة للقبض على تلك الفئة الخارجة عن القانون.

 




 

 


 

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