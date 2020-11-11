مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

الوكيل الإخباري - نقل مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة تحايا جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الى كافة مرتبات الأمن العام.

اضافة اعلان



جاء ذلك ، لفخر جلالته واعتزازه بجهود نشامى الوطن المبذولة، خاصة فيما يتعلق بآلية العمل لضمان نجاح العملية الانتخابية ، في ظلّ جائحة كورونا ، حيث ضرب كل رجلّ أمني في مكانه أسمى معاني الوطنية والتفاني في العمل.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





