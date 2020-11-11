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نتائج شبه نهائية للفائزين بمقاعد في النواب (تحديث مستمر)




الأربعاء، 11-11-2020 10:44 ص

ضاربين أسمى معاني الوطنية

مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

دجح
الملك عبد الله الثاني


الوكيل الإخباري - نقل مدير الأمن العام، اللواء الركن حسين الحواتمة تحايا جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الى كافة مرتبات الأمن العام.

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جاء ذلك ، لفخر جلالته واعتزازه بجهود نشامى الوطن المبذولة، خاصة فيما يتعلق بآلية العمل لضمان نجاح العملية الانتخابية ، في ظلّ جائحة كورونا ، حيث ضرب كل رجلّ أمني في مكانه أسمى معاني الوطنية والتفاني في العمل.

 

 

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