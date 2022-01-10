مدير الجمارك: تخفيض التعرفة سيدخل حيز التنفيذ خلال اسبوع

الوكيل الإخباري - قال مدير دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، إن تخفيض التعرفة سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، متوقعاً أن يكون ذلك خلال أسبوع.





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واضاف القضاة، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، انه تم تخفيض الجمرك على اطارات السيارات من 20% إلى 5% ، وذلك في اطار التخفيف عن المواطنين.



واشار الى أنه تم تخفيض التعرفة الجمركية على القرطاسية من 35% إلى 5%، موضحاً أن أكثر المواد يتم تهريبها هي الألبسة والأحذية، خاصة في منطقة العقبة.

وبيّن القضاة أن تخفيض الجمرك على الألبسة والأحذية من 30% الى 5% سيؤدي إلى عدم الجدوى من التهريب، مشيرا إلى أن تخفيض التعرفة الجمركية ستتم بالتدريج لتهيئة القطاعات الهندسية للمنافسة.

وأكد أنه الموظفين في المؤسسات الأخرى على المعابر الحدودية سيتم نقلهم إلى دائرة الجمرك بنفس رواتبهم وسلمهم الوظيفي، وذلك لتوحيد الجهات الرقابية.







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