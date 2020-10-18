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الأحد، 18-10-2020 03:13 م

مدير الطب الشرعي للوكيل : تغلبت على كورونا وباشرت العمل

عدنام
الدكتور عدنان عباس


الوكيل الإخباري -صرّح مدير الطب الشرعي ، الدكتور عدنان عباس ، عن عودته إلى عملــه صباح اليوم الأحد ، بعد أن التزم بالحجر الصحي المنزلي ، وتلقي العلاج اللازم، بعد إصابته بفيروس كورونا.

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وأوضح عباس لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه لا يُعاني من أعراض الفيروس ، لافتا أن تناول الأغذية الصحية ، واتباع "البروتوكول الصحي" ، ساهما في التخفيف من وطأة الفيروس .

 

وقال " الحمد لله تغلبتُ على كورونا وباشرت العمل، والأمر بحاجة إلى صبر وتحدٍ دون تخوّف منه ، وهذا يتطلّب الثقة بالله عزوجل ،واتباع الإجــراء الطبـــي اللازم والابتعاد عن الآخرين ".

 

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