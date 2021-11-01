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الإثنين، 01-11-2021 03:48 م

مذكرة تفاهم بين تنمية أموال الأوقاف والاستهلاكية المدنية

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الوكيل الاخباري - وقعت دائرة تنمية أموال الأوقاف، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الاستهلاكية المدنية، لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لخدمة المجتمع المحلي.

وقال مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف محمود الحديد، إن المذكرة جاءت في سياق التعاون مع المؤسسات الحكومية لتحقيق الاهداف المشتركة من خلال المسؤولية المجتمعية في الإسهام بدعم المجتمع الاردني بكافة قطاعاته لتحقيق التنمية المنشودة لأبناء المجتمع.

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