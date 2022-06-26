مذكرة تفاهم بين جامعتي الهاشمية وسرت الليبية

الوكيل الاخباري - وقعت جامعتا الهاشمية وسرت الليبية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز آفاق التعاون العلمي بين الجانبين، والعمل المشترك في سبيل تطوير العملية التعليمية.



ووقع الاتفاقية نائب رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور سلطان المعاني، ورئيس جامعة سرت، الدكتور حسن الشاطر، بحضور أعضاء الوفد الليبي الذي ضم المستشار الثقافي بالسفارة الليبية الدكتور أحمد الدويك، ونائب رئيس جامعة سرت الدكتور الطيب القبي، وعميد كلية الدراسات العليا بالهاشمية الدكتور عدنان مقطش، وعميد البحث العلمي الدكتور محمد المشاعلة، ونائب عميد عمادة التطوير الأكاديمي الدكتور علاء افتيحة، ومساعد عميد كلية الدراسات العليا حسن ادهيم.

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