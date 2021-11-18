الخميس 18-11-2021
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الخميس، 18-11-2021 08:51 م

مذكرة تفاهم بين صحارى فورست وجامعة الحسين التقنية

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الوكيل الاخباري - وقع مشروع صحارى فورست بروجكت وجامعة الحسين التقنية مذكرة تفاهم في فعالية أقيمت اليوم الخميس في مقر إقامة السفير النرويجي في عمّان .

وتهدف المذكرة، تبعاً لبيان الجامعة إلى البناء على التعاون الناجح بين المشروع والجامعة في تنفيذ المرحلة التجريبية من برنامج تحسين المهارات في الأمن الغذائي وتكنولوجيا الزراعة، والتي اختتمت في تشرين الأول الماضي، إضافة إلى الالتزام بالعمل معاً على توسيع واستدامة البرنامج الذي يعد الأول من نوعه في المملكة.

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