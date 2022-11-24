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الخميس، 24-11-2022 03:59 م

مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والجمعية الأردنية للإسعاف

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الوكيل الإخباري - وقع وزير التربية والتعليم، الدكتور عزمي محافظة، ورئيس الجمعية الأردنية للإسعاف، الدكتور ينال العجلوني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم؛ بهدف بناء علاقة من التعاون المشترك، في مجالات التدريب والتمكين بغرض نشر الوعي في مفهوم ثقافة الإسعافات الأولية.

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وبحسب المذكرة تقوم الجمعية بعقد دورات تدريبية للمعلمين في المدارس المستهدفة على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى إمكانية تزويد المدارس المستهدفة بالمستلزمات الطبية كحقائب الإسعافات الأولية، وتعزيز أوجه الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة عن طريق تطبيقات تتيح سرعة التواصل من أجل تقديم أفضل أنواع الخدمات وديمومتها.


وتقدم الوزارة الدعم للجمعية فنيًا وتسهيل مهمتها أثناء التنفيذ، وتوفير القاعات التدريبية وجهاز عرض (Data Show)، واعتماد الحقيبة التدريبية المعدة من الجمعية والموافقة عليها بما يتوافق مع منهاج التنمية المهنية للمعلمين والتشريعات ذات العلاقة، إضافة إلى تسمية ضباط ارتباط أو منسقين في مديريات التربية والتعليم لمتابعة تنفيذ بنود هذه المذكرة.


وتتحمل الجمعية، بموجب المذكرة، نفقات وتكاليف التدريب، وإعداد الحقيبة التدريبية في مجال الإسعافات الأولية للمعلمين في المدارس المستهدفة، والتنسيق مع الوزارة حول آلية التدريب واختيار المدارس المستهدفة ضمن خطة تدريبية، وتأمين وصول المدربين إلى المدارس المستهدفة، ومعدات التدريب اللازمة والدمى لغاية تدريب المشاركين على كيفية التعامل مع الإصابات أو الاختناقات والحروق، إضافة إلى منح شهادة للمشاركين بالدورات التدريبية بعد اجتياز الدورة بنجاح.

 




 

 


 

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