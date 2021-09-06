مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة وأزهار القطف

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الزراعة وجمعية أزهار القطف ونباتات الزينة الأردنية اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم، لتدريب 1000 متعطل من الذكور والإناث على مهارات زراعة وإنتاج وتعبئة وتدريج أزهار القطف.

اضافة اعلان



ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من السفارة الأسترالية في عمان.



وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، خلال حفل التوقيع، إن الوزارة وضمن محور احلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة في القطاع الزراعي ولتشجيع الشباب في الحصول على مهن مدرة للدخل فإن المذكرة ستتضمن التدريب النظري والعملي الى جانب منح المتدربين شهادات في هذا الشأن.



واشار الى أن الجمعية ستعمل على تشغيل المتدربين في مزارع أزهار القطف التابعة لأعضائها، متوقعا أن تصل نسبة التشغيل 30 بالمئة في صوف المتدربين.



وأكد الحنيفات أهمية التدريب في المجالات الزراعية المطلوبة لسوق العمل والتي يتم من خلالها توفير فرص عمل للمتدربين لتزويد القطاع الزراعي بالعمالة الأردنية واستدامة هذه العمالة في المزارع .

بترا