الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

الدوريات الخارجية: جميع طرق المملكة سالكة

الصحة: لم يعد هناك متّسع من الوقت.. خذوا المطاعيم

المستثمرين في قطاع الإسكان: المواطن غير قادر على شراء شقة

وفاتان بحادثي سير في الطفيلة والبلقاء

وفيات الخميس 9-12-2021

وزارة الطاقة الامريكية تدعم فكرة مشروع لطالب أردني

تحذير من ركود قطاع الإسكان وسعر الشقة يصل لـ 40 ألف دينار

قوة الرياح تتسبب بسقوط أشجار في إربد

وزارة التربية: 11% من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

الخميس، 09-12-2021 07:23 ص

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس

ابره


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة مراكز التطعيم ليوم الخميس 2021/12/9 التي يتوافر فيها المطاعيم ( وبدون موعد مسبق ) جميع الجرعات :

اضافة اعلان


مطعوم فايزر : الرابط


وتشمل الآتي جميع الجرعات 
1- الجرعة الأولى للأعمار من 12 عاما فما فوق, مرافقة ولي الأمر للفئة العمرية من 12 عاماً إلى ما دون 18 عاماً لأخذ موافقته الخطية على تطعيم أبنائه.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


مطعوم سينوفارم : الرابط


وتشمل الآتي:
1- الجرعة الأولى للأعمار من 18 عاما فما فوق.
2- الجرعة الثانية للمواعيد المبرمجة مسبقا ومن تخلف عن أخذ الجرعة الثانية.
3- الجرعة الثالثة لمن أمضى 6 أشهر على تلقيه الجرعة الثانية وللعمر 18 سنة فما فوق.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021819814181770023

الدوريات الخارجية: جميع طرق المملكة سالكة

177082

الصحة: لم يعد هناك متّسع من الوقت.. خذوا المطاعيم

البلد

المستثمرين في قطاع الإسكان: المواطن غير قادر على شراء شقة

يحيى

وزارة الطاقة الامريكية تدعم فكرة مشروع لطالب أردني

طلبة مع لوغو

وزارة التربية: 11% من طلبة المدارس تلقوا لقاح كورونا

407974

قوة الرياح تتسبب بسقوط أشجار في إربد

أخبار متعلقة
إعطاء القاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا الإثنين 2021/11/29

لقاح 4

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/11/20

لقاح

مراكز إعطاء لقاح كورونا الجمعة 2021/11/19

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/11/13

لقاح6

مراكز إعطاء لقاح كورونا الخميس 2021/11/11

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

مراكز إعطاء لقاح كورونا الأربعاء 2021/11/10