مركز مكافحة الأوبئة: آن الأوان لإجراءات أخرى لعدة أيام

الوكيل الاخباري -

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قالت عضو مجلس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ريما حجو، مساء الأحد، إن الأوان آن لاتخاذ إجراءات أخرى للتأثير بشكل إيجابي على المنحنى الوبائي المتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت لـ "المملكة" أنه "آن الأوان لاتخاذ إجراءات أخرى حتى لو كان الإجراء بسيطا ومؤقتا لعدة أيام فإنه قد يؤثر إيجابيا على المنحنى الوبائي"، مضيفةً "يجب عدم الانتظار حتى زيادة الوفيات بشكل أكبر".وأشارت إلى وجود تسارع في عدد الوفيات، مضيفة أن "الأسبوع الماضي ارتفعت خلاله الوفيات 71% عن الأسبوع الذي سبقه".وقالت إن وتيرة تسارع الإصابات خلال الأسبوع الماضي أقل من الأسبوع الذي سبقه، مشيرة إلى أن الإجراءات الحكومية أسهمت في تباطؤ المنحنى الوبائي".