مسؤول ملف كورونا يعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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أعلن مسؤول ملف كورونا وائل الهياجنة، السبت، البدء في مرحلة إعداد واختيار أماكن المستشفيات الميدانية المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.وقال لقناة المملكة ، إن الأمر يحتاج شهراً على الأقل، وقد يمتد لأكثر من شهرين.وتحدث الهياجنة وهو أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، عن طلب الوزارة السبت، توظيف 100 طبيب على الأقل في وزارة الصحة، على أن تكتمل العملية خلال أيام.أسعار تحت المراجعةالهياجنة أوضح أن أكثر من 10 مستشفيات خاصة تتعامل مع مرضى كورونا، ووزارة الصحة طلبت من تلك المستشفيات رفع قدراتهم الصحية بما يشمل الأسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي وغرف العناية الحثيثة.وذكر أن أسعار علاج مرضى كورونا في المستشفيات الخاصة "تحت المراجعة".وتتواصل وزارة الصحة مع متخصصين في علاج في العناية الحثيثة من الأردنيين داخل الأردن وخارجها، وستربط غرف العناية الحثيثة مع المختصين، وفق الهياجنة الذي قال "قدراتنا من مختصي العناية الحثيثة محدودة ... خلال أيام ستوصل المستشفيات مع المختصين".وأشار إلى تواصل وزارة الصحة مع فنيين مختصين بالمعالجة التنفسية متقاعدين وعددهم أكثر من 10، لإعادة توظيفهم، مضيفاً "هم في طور التوظيف للعمل وتدريب فنيين آخرين".عودة للعمل بدون فحص آخروبشأن الموظفين المصابين بالفيروس، أوضح الهياجنة أن المريض يُعزل لمدة 10 أيام في المنزل إذا كان لا يعاني من أعراض، ويستطيع العودة للعمل بدون إجراء فحص آخر.أما إذا كان يعاني من أعراض، يُعزل المصاب في المنزل لمدة 13 يوم على الأقل، على أن تكون آخر 3 أيام بدون ظهور أعراض، ثم يستطيع العودة للعمل بدون فحص آخر.وأشار إلى أن فحص (PCR) الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد يُستخدم لمن لديه أعراض الحالة المشتبه بها، أو من خالط مخالطة "لصيقة" أي إذا جلس مع المصاب لمدة 15 دقيقة على الأقل على مسافة أقل من متر ونصف وبدون كمامة.