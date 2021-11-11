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الخميس، 11-11-2021 09:34 م

مساعدات تنموية كويتية جديدة للأردن بقيمة 80 مليون دولار

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الوكيل الاخباري - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الخميس، مع مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم، على اتفاقيتي مساعدات تنموية يقدم الصندوق من خلالهما تمويل بقيمة 80 مليون دولار.

وحسب بيان صحفي للوزارة، يأتي توقيع الاتفاقيتين في اطار مساندة جهود الحكومة التنموية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مجال الطاقة، وكذلك دعم لخطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية في قطاع الصحة.

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