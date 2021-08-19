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الخميس، 19-08-2021 04:52 م

مساعدة أميركية للبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن

كهرباء 2


الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، عن مساعدة أميركية لتوفير الكهرباء في لبنان من خلال خطة تشمل الأردن ومصر والبنك الدولي وسوريا.

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وقال حساب الرئاسة عبر تويتر إن "الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا أبلغته قرار الإدارة الأميركية بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا عن طريق الغاز المصري".


ونقلت الرئاسة عن شيا قولها "سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولاً الى شمال لبنان".


وأضافت شيا أن "المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري وإصلاح خطوط نقل الكهرباء وتقويتها والصيانة المطلوبة لأنابيب الغاز".


 




 

 


 

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