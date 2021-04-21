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الأربعاء، 21-04-2021 05:51 م

مستشفى الجامعة يجري عملية لأوّل مرة في الأردن وبلاد الشام

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 الوكيل الاخباري - أجرى مستشفى الجامعة الأردنية، أمس الثلاثاء، عمليّةً نوعيّة لجنين داخل الرحم من خلال فتح مجرى البول وكي الغشاء الذي كان يُغلِقُه بواسطة التنظير والليزر.
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وقال استشاري طب وجراحة الأم والجنين الدكتور عقبة القرعان، في بيان، اليوم الأربعاء، إنّ الجّنين الذي يبلغ من العمر 19 أسبوعاً ولا يتجاوز وزنه 260 غراماً، حُوّلت والدته إلى وحدة طب الأم والجنين في المستشفى قبل أسبوع من إجراء التداخُل الجراحي للجنين، وتبيّن أثناء فحص الموجات فوق الصوتيّة أنّهُ يُعاني من انسداد في مجرى البول جرّاء تشوُّه خَلقي ناتج عن وجود صمّام زائد داخل الإحليل؛ ما قد يُؤدّي إلى تلف الكلى وضُمور الرّئتين بعد الولادة والوفاة.

وأضاف البيان: على إثر ذلك جرى تقييم عمل وظائف الكلى لدى الجنين عن طريق سحب سائل من مثانته 3 مرات للتأكد من عمل الكلى، وبعد ذلك أجريت العملية بواسطة التنظير لمثانة الجنين بفتح المجرى وعودته لوضعه الطبيعي.

وأشار إلى أنّ العملية استغرقت 40 دقيقة، وغادرت الأم المستشفى، وسيجري مراقبة وضع الجنين بشكل دوري.

 




 

 


 

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