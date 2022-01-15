مستشفى السلط : إجراء نحو 150 عملية قسطرة قلبية شهريا

الوكيل الاخباري - اعلن مدير مستشفى السلط الجديد الدكتور رامي أبو رمان عن إجراء نحو 150 عملية قسطرة قلبية شهريا لمختلف الأعمار، بعد انتظام العمل في قسم قسطرة القلب.



وبين أبو رمان، خلال جولة نظمها لصحفيين اخيرا، بهدف اطلاعهم على انجازات المستشفى، أنه أجريت لأول مرة في المستشفى أربع عمليات قسطرة قلبية للأطفال تكللت بالنجاح، إضافة إلى اجراء عمليات نوعية في مجالات جراحة العظام والأعصاب والتنظير، منها استئصال ورم كبير من دماغ مريض، وإجراء عملية منظار لمريض أحشاؤه مقلوبة نتيجة تشوه خلقي.



واشار إلى اعتماد المستشفى ضمن 4 مراكز على مستوى المملكة لزراعة الأسنان.

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