مستشفى المقاصد ينظم يوماً طبياً مجانياً في لواء سحاب

الوكيل الاخباري - نظم مستشفى المقاصد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، يوماً طبياً مجانياً في لواء سحاب، جرى خلاله معالجة المرضى والمراجعين وصرف الأدوية المجانية لهم، برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة.



وقال مدير عام المستشفى التابع لصندوق الزكاة الدكتور علي بني نصر، إن الأيام الطبية التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تأتي ضمن منتديات الوعظ والإرشاد والأيام الخيرية التي تقيمها الوزارة بمختلف محافظات المملكة، وتستهدف مناطق جيوب الفقر.

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