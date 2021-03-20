السبت 20-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الجيش يعلن أسماء 1500 مستحق لقرض الاسكان - رابط

العلي تشدد على عدم المغالاة بأسعار السلع

اطلاق برنامج التخطيط والادارة والبحث الشبابي في البلقاء

توضيح حول عمل التصاريح الالكترونية خلال الحظر الجزئي

دورة في إربد عن التفكير الإبداعي ومهارات الحوار

تفاؤل بتحسّن الوضع الوبائي بالمملكة خلال أيام

حريق بمحل كهربائيات في وادي صقرة

توجيه حكومي صارم للمواطنين

تعليق الدوام في كافة مباني ومناطق أمانة عمان الكبرى

ارتفاع في عدد وفيات كورونا بالاردن اليوم

السبت، 20-03-2021 04:55 م

مستشفى الملك المؤسس ينفي نفاذ مخزون إبر ريمديسيفير

4ff90ff8fc18793b306f5d20306615b6


الوكيل الإخباري-  نفى مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو، نفاذ مخزون إبر "ريمديسيفير" المخصصة لعلاج مصابي فيروس كورونا من المستشفى.

اضافة اعلان

وقال الغزو ، اليوم السبت، إن المخزون المخصص لإبر "ريمديسيفير" يكفي حتى يوم بعد غد الاثنين، مؤكدا أن المستشفى قام بإخطار وزارة الصحة لتزويده بطلبية عاجلة لتعويض النقص الحاصل، متوقعا تزويد المستشفى بها غدا الأحد.


وأضاف أن الأبرة الواحدة تكفي 6 مرضى ويبلغ ثمنها 350 دينارا،.


وقال إن عدد المرضى الداخلين للمستشفى ويجري علاجهم جراء إصابتهم بفيروس كورونا 120 مريضا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ج

الجيش يعلن أسماء 1500 مستحق لقرض الاسكان - رابط

320219115628452581628

العلي تشدد على عدم المغالاة بأسعار السلع

تعرف-على-مدينة-البلقاء-420x230

اطلاق برنامج التخطيط والادارة والبحث الشبابي في البلقاء

3202110114914310357280

توضيح حول عمل التصاريح الالكترونية خلال الحظر الجزئي

220211143235183497408

دورة في إربد عن التفكير الإبداعي ومهارات الحوار

ترقب

تفاؤل بتحسّن الوضع الوبائي بالمملكة خلال أيام

أخبار متعلقة
2202114202551246832149

خلية الأزمة: فتح جسر الملك حسين أمام المسافرين اعتبارا من الأحد

120213120256901889594

لجنة الاوبئة : إعادة فرض حظر التجول يوم الجمعة قيد الدراسة

2202116125319311933026

إصابة 1200 طالب ومعلم وموظف بكورونا منذ بدء الفصل الثاني

2202119204436544785334

محافظ جرش يحول 7 مصابين بكورونا الى مستشفى عمان الميداني

2202118173811996762067

الأردن أمام مرحلة حساسة والحكومة قد تضطر للعودة إلى الإجراءات المشددة

220211614139662586727

الحكومة : تعليق فتح أيّ قطاعات جديدة بعد ارتفاع الاصابات