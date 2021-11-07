مشروع ترويج سياحة المغامرة يعلن عن إطلاق برنامجه للمنح

الوكيل الاخباري - أعلن مشروع " تنمية وتشجيع سياحة المغامرة المستدامة في المتوسط" (MEDUSA)، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ في الأردن من قبل الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة والجمعية الملكية لحماية الطبيعية، عن إطلاق برنامج المنح عبر مسابقة لتطوير سياحة المغامرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في 11 من الشهر الجاري، في 5 دول هي، إسبانيا ولبنان وإيطاليا والأردن وتونس.



وبحسب بيان صادر عن المشروع، اليوم الأحد، فإنه يشترط في المتقدم بطلب الحصول على منحة من خلال هذا البرنامج، أن يكون شركة ميكروية أو صغيرة أو متوسطة أو منظمة غير حكومية أو شركة منزلية مسجلة (مجتمع محلي) أو مؤسسة حكومية تعنى بالتنمية السياحية.

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