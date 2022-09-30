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الجمعة، 30-09-2022 11:52 م

مشروع لتوزيع حاويات إلكترونية بمختلف مناطق المملكة

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الوكيل الاخباري - تطلق وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأمانة عمان الكبرى الأسبوع المقبل مشروعاً لتوزيع حاويات الكترونية في مناطق مختلفة من المملكة.

وسيتم الإعلان عن مشروع أكياس التسوق متعددة الاستخدامات والصديقة للبيئة، في محافظة معان والبتراء، الذي يتخلله توزيع 1800 كيس على المواطنين، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.

وتأتي هذه الخطوات في محاولة للتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تساهم في زيادة تأثيرات التغيرات المناخية السلبية، والتزاماً بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقع عليها الأردن في المجال المناخي والبيئي.

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وأكد الخشاشنة أن الوزارة ما تزال بانتظار الرد الحكومي على سياسة التغير المناخي التي كانت رفعتها لمجلس الوزراء في وقت سابق، لإطلاقها قبيل قمة المناخ كوب 27، التي ستعقد الشهر المقبل في شرم الشيخ.

وكانت أظهرت النتائج الأولية غير النهائية لتقرير البلاغات الوطني الرابع، أن محافظات إربد وجرش وعجلون، ستشهد تدهوراً في قطاع الزراعة، بسبب تأثيرات تغير المناخ، وبحسب سيناريوهات متعددة للاحترار العالمي، وضمن فترات زمنية مختلفة. ( الغد )

 




 

 


 

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